نيبينزيا: الهدف من دعوة روسيا لإيقاف ضرباتها في إدلب هو الحفاظ على بقاء الإرهابيين

جهينة نيوز:

أعلن المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من الدعوات الموجهة لروسيا لوقف الضربات في إدلب هو الحفاظ على بقاء الإرهابيين في المنطقة من أجل صراع مستقبلي مع السلطات السورية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "سمعنا اليوم ما قيل عن أن روسيا تقصف المستشفيات والمدارس. هذا كذب".

وتابع نيبينزيا: "الهدف من كل تلك الدعوات "الإيقاف الفوري" واضح لنا تماما، الهدف هو الحفاظ على تواجد الإرهابيين في إدلب في المستقبل، من أجل استخدام هذا التواجد لمحاربة السلطات الشرعية السورية".

وأمس الاثنين، قال رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، إن "الخوذ البيضاء" تحاول من خلال عمليات التضليل الإعلامية اتهام روسيا باستهداف المدنيين في إدلب.

وأضاف رودسكوي خلال مؤتمره الصحفي "في الفترة الأخيرة يحاول الإرهابيون والمنظمات التي تعمل معهم بحملة تضليل وتشويه إعلامية ضد روسيا على أنها تستهدف المدنيين في منطقة تخفيف التصعيد في إدلب".

وأوضح "الخوذ البيضاء تقوم بتصوير لقطات فيديو مفبركة لنشر الأضاليل وتشويه سمعة روسيا أمام الرأي العام الدولي".

وأشار أن صور وسائل الفضاء الروسية والطائرات المسيرة الروسية أكدت عدم المساس بسوق معرة النعمان الذي زعمت منظمة "الخوذ البيضاء" تدميره خلال قصف جوي روسي.

وتابع، "قامت الطائرات المسيرة الروسية يومي 24 و26 تموز/يوليو بالتحقق مرتين من التقارير التي أفادت بتدمير سوق في معرة النعمان، وتصوير السوق والأماكن المحيطة به. أي بعد مزاعم توجيه ضربة جوية".

وختم رودسكوي قائلا إن الإرهابيين مستمرون في محاولة تنظيم الهجمات على قاعدة حميميم الجوية في سوريا من خلال استخدام أنظمة راجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار في عمليات القصف.