تزويد مدينة حلب بـ 4 آلاف بوابة انترنت وإعادة الخدمة الهاتفية إلى الأحياء المحررة من الإرهاب

جهينة نيوز:

أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن الوزارة تعمل على وضع 4 آلاف بوابة انترنت بالخدمة في مدينة حلب هذا العام وأنه يجري العمل الجاد لإعادة الخدمة الهاتفية إلى الأحياء المحررة من الإرهاب في حلب.

وخلال جولة له اطلع فيها على واقع مركزي اتصالات جسر الحج والانصاري ومشروع النفاذ للاتصالات ومستودعات الكابلات في منطقة العامرية وصالة المشتركين بفرع الشركة بحلب والتسهيلات المقدمة للمواطنين لاتمام معاملاتهم والخدمات التي يقدمها بريد حلب أكد الوزير الخطيب أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز لخدمة المواطنين في حي الجميلية والبدء بترميم مراكز اتصالات جسر الحج وسناء محيدلي وخان الوزير المدمرة جراء الإرهاب وإجراء الصيانة اللازمة لمستودعات العامرية ووضعها بالخدمة.

ويعمل مركز اتصالات الانصاري الذي أعيد تأهيله ووضعه بالخدمة هذا العام بطاقة استيعابية 36 ألف رقم نفذ منها 10 آلاف رقم كما يؤمن مشروع النفاذ للاتصالات الذي تم تركيبه في حي الشيخ سعيد المحرر من الإرهاب 500 خط هاتفي وأكثر من 190 بوابة انترنت

وقدرت الشركة السورية للاتصالات قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات في حلب جراء الاعتداءات الإرهابية بأكثر من نصف مليار ليرة سورية حيث خرج عدد من المراكز الهاتفية من الخدمة وتضررت بعض المراكز والمستودعات والشبكات بشكل جزئي.