صحيفة عبرية: كيان الاحتلال غير جاهز لأية حرب مستقبلية

الثلاثاء, 30 تموز 2019 الساعة 19:03 | سياسة, عالمي

صحيفة عبرية: كيان الاحتلال غير جاهز لأية حرب مستقبلية

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن عدم جاهزية الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي لأي حروب مستقبلية.

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الجبهة الداخلية لكيان العدو الاسرائيلي ليست مؤهلة او مستعدة لاندلاع حروب مستقبلية، وبأن أعداء (إسرائيل) بات لديهم قدرات عالية ومتطورة، لم يواكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الجبهة الداخلية.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان قائد الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال تامير يدعي: إن قوات الجيش الإسرائيلي غير جاهزة كما يجب لحماية التجمعات الاستيطانية من خطر الصواريخ وخلافها، والتي قد تتعرض لها هذه التجمّعات حال اندلاع الحرب.

وتابع الجنرال يدعي: إن الجيش لم يستوعب خلال السنوات الأخيرة التغييرات العسكرية التي طرأت لدى العدو، ولم يأخذ هذا الأمر في حسابه والحاجة للتأقلم مع هذه التغيرات ساعة الطوارئ.

وتأتي تصريحات المسؤول الإسرائيلي بعد أشهر من نشر مراقب الدولة، يوسف شابيرا، تقريره حول جاهزية الجبهة الداخلية للحرب، والذي أوضح من خلاله أن قوات الإنقاذ والإسعاف غير قادرة على التأقلم مع عدد كبير من المصابين، خاصة في حالة الحرب.


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