ألمانيا ترفض طلبا أمريكيا بالمشاركة في خطط تأمين الخليج ومضيق هرمز

الثلاثاء, 30 تموز 2019 الساعة 18:45 | سياسة, عالمي

ألمانيا ترفض طلبا أمريكيا بالمشاركة في خطط تأمين الخليج ومضيق هرمز

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية رفض برلين المشاركة في استراتيجية الضغط الأمريكية في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وجاء في بيان الخارجية اليوم الثلاثاء : "الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لحلفائها ومنهم ألمانيا رؤيتها لمهام حماية الملاحة في الخليج، وطلبت المشاركة في المهمة، الحكومة الألمانية علمت بهذه الخطط لكنها لم تعط وعودا بشأنها".

كما نص البيان: "نحن على تواصل مكثف بفرنسا، وبريطانيا، لكن الانضمام للاستراتيجية الأميركية بشأن زيادة الضغط في المنطقة ليس ضمن خططنا"

وأشارت الخارجية إلى أن الأولوية حاليا لابد أن تعطى لخفض التوتر، وللجهود الدبلوماسية، بدلا عن نشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة.

وكانت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في برلين قالت لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم، إن واشنطن طلبت من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، المساعدة في تأمين مضيق هرمز.


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