دراسة: الأدمغة البشرية تتغذى على المعلومات

جهينة نيوز:

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأدمغة البشرية تتغذى على المعلومات وتتعامل معها بنفس طريقة تعاملها مع المال والمخدرات.

ونقلت مجلة ساينس ألرت الأسترالية عن دراسة أجراها باحثون في كلية هاس الأميركية للأعمال قولها إن “المعلومات تعمل على تحفيز نظام المكافآت المنتجة للدوبامين بنفس طريقة الطعام” موضحة أن “الإنسان قد يبحث عن المعلومات بعيداً عن كونها مفيدة أما لا، كما يأكل الوجبات الخفيفة دون جوع”.

وأجريت ضمن الدراسة فحوصات لـ37 متطوعاً أثناء مشاركتهم في لعبة فتم اكتشاف أن هذه اللعبة جعلتهم أكثر فضولاً بشأن ما يمكن معرفته للحصول على كافة الاحتمالات الخاصة بالفوز.