شاهد.. هاتف غوغل الجديد الذي يعمل دون لمس الشاشة!

جهينة نيوز

نشرت شركة "غوغل" مقطع فيديو ترويجي لهاتفها الجديد "بيكسيل 4" والمتوقع أن تعلن عنه في خريف العام الجاري.

ويأتي مقطع الفيديو بعد أن نشرت الشركة تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر في شهر حزيران كشفت من خلالها لأول مرة عن الهاتف. وأوضحت غوغل من خلال مقطع الفيديو كيف يمكن للمستخدمين التحكم بالهاتف دون لمس الشاشة، وذلك باستخدام إيماءات اليد.

ويظهر مقطع الفيديو كيفية فك قفل هاتف (Pixel 4) من خلال النظر إليه، على غرار طريقة عمل (Face ID) من آبل على هواتف آيفون، لكن غوغل تقول إن الميزة الجدية أكثر أمانا.

ويظهر الفيديو أيضا مستخدما ينتقل بين الأغاني دون لمس الهاتف، مما يشير مرة أخرى إلى أن الكاميرا الأمامية أكثر تقدماً من المعتاد.