ما سر ارتداء محمد صلاح الكمامة أثناء أدائه العمرة؟

جهينة نيوز

أثار ظهور نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، وهو مرتدي للكمامة، أثناء أدائه مناسك العمرة في السعودية جدلا بين العديد من معجبيه.

وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن "الكمامة الطبية يرتديها الحجاج والمعتمرون في الأراضي المقدسة من أجل الوقاية من الأمراض، وهو أمر جائز للمحرم (الحاج أو المعتمر)، ولا فدية عليه، ولا خطأ فيه".

وقالت دار الإفتاء "إن حاجة المحرمين للكمامات الطبية التي تقيهم من الأمراض المعدية عن طريق النفس والهواء، ضرورة طبية لا استغناء عنها لبعضهم، فيجوز لهم أن يقلدوا القول بالجواز؛ نظرا للحاجة الطبية، ولأن الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة".

وظهر محمد صلاح أمس الإثنين، في مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، قبل الإنضمام اليوم لمعسكر ليفربول، استعدادا للموسم الجديد 2019/2020.

من ناحية أخرى، شارك محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، صورته في تمرينات ليفربول، وهو برفقة صديقه البرازيلي فيرمنيو، في إنضمامه لمعسكر الفريق، استعدادا للموسم الجديد.

وقام صلاح بنشر صورة له مع فيرمنيو عبر موقع التوصل الإجتماعي "إنستغرام"، خلال الاستوري، في أول طهور له بعد إنضمامه لمعسكر ليفربول

وأعلن نادي ليفربول، أن محمد صلاح يتواجد في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.

ومن المقرر أن تقام المواجهة في الرابع من آب المقبل.