روسيا تزود الهند بألف صاروخ مضاد للطائرات

جهينة نيوز

أعلن مصدر مسؤول في هيئة التعاون العسكري التقني الروسية اليوم أن بلاده ستزود الهند بنحو ألف صاروخ مضاد للطائرات ومتعدد المهام.

ونقلت سبوتنيك عن المصدر قوله: “تم توقيع عقود كبيرة لتوريد صواريخ مضادة للطائرات تشمل نحو 1000 صاروخ متعدد المهام”.

وكان مصدر في الحكومة الهندية أعلن في وقت سابق أن نيودلهي وموسكو أبرمتا اتفاقية لشراء صواريخ جو جو من طراز (آر 27) لتسليح مقاتلات (سو 30 إم كي أي) التابعة لسلاح الجو الهندي.

وتعتبر روسيا والهند أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفييتية الصنع في الجيش الهندي على 70 بالمئة من إجمالي ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات.