حكم بالسجن 12 عاماً على مؤسّس موقع صيني... كشف أسرار الدولة

جهينة نيوز

حكم على مؤسس موقع صيني على الانترنت، كشف خروقات مفترضة لحقوق الإنسان بالسجن 12 عاماً، وهي أقصى عقوبة تصدر بحقّ منشق صيني في السنوات الأخيرة.

وأدين هوانغ كي بـ"كشف أسرار دولة" وتمّت مصادرة 20 ألف يوان (26100 أورو) من أمواله الخاصة، وفق بيان للمحكمة الشعبية المتوسطة في ميانغ يانغ (جنوب غرب الصين).

وكي (56 عاماً) معارض قديم في الصين، تستهدفه السلطات بانتظام منذ العام 2000، وأدار موقع "64 تيان وانغ" المحظور في البلاد. وهدف الموقع التذكير بالقمع الدموي لتظاهرات ساحة تيان أنمين في بيجينغ في 4 حزيران 1989، وهو حدث معروف في الصين باسم "4-6".

وأوقف كي، الذي يعاني من حالة صحية سيئة، وفق منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، في عام 2016 بعد وقت قصير من فوزه بجائزة "مراسلون بلا حدود" و"ت في 5 موند" لحرية الصحافة.

كما فاز في عام 2004 بجائزة "مراسلون بلا حدود" للمعارضين الناشطين على الانترنت بعد الحكم عليه بالسجن قبل أربع سنوات.

وكان بذلك أول معارض صيني يقضي عقوبة بالسجن لاستخدامه الانترنت لأهداف سياسية.

وفي عام 2009، حكم عليه من جديد بالسجن ثلاث سنوات، بعد تنديده بالوضع السيئ لأبنية المدارس التي انهارت خلال هزة أرضية العام السابق في سيشوان، ما أدى إلى مقتل وفقدان 87 ألف شخص.

وأطول حكم بالسجن بحق معارض منذ وصول شي جينبينغ إلى السلطة يعود إلى كين يونغمين الذي حكم عليه العام الماضي بالسجن 13 عاماً بتهم "التخريب".