محمد سعد يعتذر عن المشاركة في مسرحية بسبب فشل فيلمه الاخير

جهينة نيوز

اعتذر الفنان محمد سعد عن عدم المشاركة في بطولة العرض المسرحي "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، وبطولة الفنان أحمد عز.

وقال مصدر مقرب من سعد، لـ24، إن الأخير اعتذر عن عدم تجسيد دور "الجني" في المسرحية، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة إزاء فشل فيلمه الأخير "محمد حسين"، وتذيله لإيرادات أفلام عيد الفطر المبارك في مصر، مضيفاً أنه لا صحة لما تردد أخيراً بشأن اعتزال سعد للكوميديا، بدليل أنه بدأ التحضير لفيلم كوميدي جديد، ولكنه يتكتم على تفاصيله في الوقت الحالي، بحسب كلام المصدر.

ويشارك في بطولة مسرحية "علاء الدين" روبي وجاري اختيار باقي الأبطال، من إخراج مجدي الهواري.