معدة فتاة تنبع بالذهب والعملات بما يعادل 65 ألف دولار

جهينة نيوز

احتار الأطباء في أحد المستشفيات في ولاية بنغال الغربية بعد أن أزالوا مجوهرات وعملات معدنية تساوي أكثر من 53 ألف جنيه استرليني أي 65000 دولار من معدة فتاة هندية، وفق ما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

كانت روني خاتون، البالغة من العمر 26 عامًا، ضعيفة وهزيلة عندما نقلت إلى المستشفى في 16 تموز بعد أن بدأت تتقيأ بعد كل وجبة.

وخلال الجراحة، أزال الأطباء من بطنها 69 سلسلة و80 قرطاً و46 قطعة نقدية وثماني قلادات و11 حلقة أنف وأربعة مفاتيح وخمسة خلاليل وقرص ساعة.

وقالت والدة الفتاة إنّها لاحظت أنّ الحلي بدأت تختفي من منزلها لكنّها لم تكن على علم بأن ابنتها كانت تبتلعها. وأكّدت إن ابنتها حصلت على القطع النقدية من متجر شقيقها. وأضافت أنّها عندما كانت تسألها عن الأشياء المفقودة كانت تبكي.

وأشار الأطباء إلى أنّ الأشياء التي عثروا عليها مصنوعة من النحاس والمعدن، وعثروا أيضاً على كمية صغيرة من الذهب الباهظ الثمن داخل بطنها.

وقال الدكتور سيدهارثا بيسواس، رئيس قسم الجراحة في كلية ومستشفى رامبورهات الطبي الحكومي، إن "المريضة لم تكن تتناول الطعام وتتغذّى. وبدت ضعيفة وهزيلة في الوقت الذي نقلت فيه إلى المستشفى". وأكّد أنّ "عدد الألبومين والهيموغلوبين كان منخفضا للغاية في دمها لدرجة أنّنا لم نتمكّن من إجراء العملية بسهولة. كانت حالتها حرجة لدرجة أنّها احتاجت إلى خمس وحدات دم قبل العملية. وأدخلنا الطعام إلى جسدها عبر الحقن".

وبعد مرور أسبوع على الاعتناء بالمريضة وتجهيزها للعملية، قرّر الأطباء إجراء العملية. واستمرت العملية ساعة وخمس عشرة دقيقة، ونجح الأطباء في إزالة الجزء الكبير من المعادن والمجوهرات من بطنها.