كاظم الساهر يتحضر لإطلاق أغنية جديدة في مهرجانات بيت الدين

جهينة نيوز

بمناسبة مرور عشرين عاما على مشاركته في مهرجانات بيت الدين الدولية في لبنان يتحضّر الفنان كاظم الساهر لإطلاق أغنية جديدة في أولى حفلاته في المهرجانات، وهي قصيدة للراحل نزار قباني كان يعمل على تلحينها منذ مدة.

وسيطلق الساهر أغنيته بمرافقة فرقة سيمفونية وأكثر من 100 عازف وعازفة بقيادة ميشال فاضل، وستكون بمثابة هدية منه للمهرجان ونشر مقطع فيديو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر التحضيرات للأغنية

يذكر أن كاظم الساهر سيحيي 3 حفلات ضمن المهرجان في 1 و2 و3 آب، وكان أحيا أيضاً 3 حفلات ضمن "إهدنيات".