الصناعة تفتتح خمسة مخابر دوائية متطورة في شركة تاميكو

جهينة نيوز

بهدف الاستفادة من كافة الموارد المتاحه في وزارة الصناعة ووضعها في الخدمة تم افتتاح مجمع مخابر المديرية الفنية في شركة تاميكو الذي يضم خمسة مخابر متطابقة مع قواعد الـ GMP الخاصة بالصناعة الدوائية كما تعتبر هذه المخابر بمثابة وحده للبحث العلمي وعلى درجة عالية من التطور و مواكبه لكل ما هو حديث في صناعة الدواء.

وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أشار إلى قدرة عمال وفنيي شركة تاميكو على إعادة إقلاع الشركة بكامل طاقتها للمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي وتوفير عدد من الأصناف الدوائية المتنوعة مؤكدا على أولويات عمل الشركة في المرحلة الراهنة والمتمثلة بإنتاج أصناف دوائية جديدة وخاصة الأدوية النوعية.

كما وجه وزير الصناعة حسب صحيفة الثورة إدارة المؤسسة الكيميائية بالتنسيق مع إدارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية لتأمين مساحات إضافية في شركة الكبريت كمستودعات لمنتجات شركة تاميكو الجاهزة إضافة إلى توجيه إدارة المؤسسة و شركة تاميكو بالتنسيق الفوري مع المؤسسة العامة للسكر بخصوص إستجرار كامل الكمية المنتجة من الكحول الإيتيلي و تسويقها من قبل شركة تاميكو.

مدير مؤسسة الصناعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو فخر أشار إلى أنه خلال أسبوع سيتم الإنتهاء إعداد مذكرة الى اللجنة الاقتصادية حول أشكال الدعم و المبالغ المالية المطلوبة لإعادة تأهيل مقر شركة تاميكوالقديم في منطقة المليحة بما فيها البنى التحتية و خطوط الانتاج وبما يساعد على إقامة صناعات دوائية متميزة و ذات طبيعة إستراتيجية وفق سياسة إحلال المستوردات وتحديد الأولويات المتمثلة بإقامة معمل لإنتاج لقاحات الأطفال وقسم لإنتاج الأدوية السرطانية ومعمل لإنتاج مرشحات غسيل الكلية ومعملان لانتاج كل من أغذية وحليب الأطفال .