"ميني ماوس" ودعت صوتها اللطيف

جهينة نيوز

توفيت الممثلة روسي تايلور الشهيرة في ولاية كاليفورنيا، نهار الجمعة الماضي عن عمر 75 عاماً، وفقاً لموقع "مترو".

واشتهرت روسي تايلور بأدائها صوت "ميني ماوس" لأكثر من 30 عاماً في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، بوب إيجر، عن حزنه الشديد، قائلاً: " إن "ميني ماوس" فقدت صوتها مع وفاة روسي تايلور، ونحن ممتنون للغاية لموهبة روسي وروحها الجميلة، وكذلك للفرح الكبير الذي كان يرافقها".

ويُذكر أن الممثلة قابلت والت ديزني بالصدفة خلال رحلة إلى ديزني لاند عندما كانت صغيرة، فقالت له: "أريد العمل معك".

إضافةً، قال بيل فارمر، الذي يؤدي صوت "غوفي"، إنّه سيفتقد صديقته القديمة وإنّ روسي كانت بمثابة فرد من عائلته.