رغم إعترافات وزير خارجيتها السابق ... مشيخة قطر تزعم انها دولة ذات سيادة

جهينة نيوز

تناقضات مستمرة في تصريحات المسؤولين القطريين, و رغم ان رئيس حكومتها و وزير خارجيتها السابق حمد بن جاسم ال ثاني اثبت رسمياً أن قطر دولة ليست ذات سيادة و أكد ان بلاده افتتحت ممثلية لحركة طالبان بناء على امر امريكي, و كذلك أكد أنه رغم عدم وجود خلافات بينهم و بين سورية و كانت تجمعهم بالرئيس الاسد صداقة قوية و لكنه شارك بالحرب على سورية بناء على أوامر امريكية, مؤكداً أن خلافه مع السعودية و الامارات بسبب الخلاف على ما اسماه الصيدة في اشارة للجمهورية العربية السورية التي مرغت انوفهم في التراب, ظهرت مؤخراً أصوات تزعم أن مشيخة قطر دولة ذات سيادة.

و في تعليق على تصريحات مستشار اردوغان ياسين اقطاء زعم مدير مكتب الاتصال الحكومي سيف بن احمد بن سيف ال ثاني ان مشيخة قطر دولة ذات سيادة.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، إن العلاقة بين قطر وتركيا استراتيجية، وهي علاقة مبنية على الصداقة والأخوة والاحترام المتبادل.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أن هذه العلاقة بين البلدين تنطلق من حرصهما على حل القضايا المختلفة في المنطقة بالطرق السلمية ومنذ ذلك الحين، يمكن القول إن العلاقات اصبحت أقوى.

ولفت إلى أن الصادرات التركية، تضاعفت ثلاث مرات، خلال السنوات الثلاث الماضية. من جهتها، استثمرت قطر مؤخرا 15 مليار دولار أمريكي. وستكون لنا هناك استثمارات مستقبلية في تركيا.

وأكد أن "الاقتصاد التركي اقتصاد قوي، ليس بإمكان أحد التشكيك في ذلك هنا أو في أي مكان في العالم، وقال "نحن نؤمن بقوة الاقتصاد التركي، وهذا هو سبب استثمارنا في الاقتصاد التركي".

وتابع "سأجيب عن سؤالك نيابة عن الأجيال القطرية التي واكبت هذه الأزمات منذ الثمانينيات وحتى يومنا هذا: دولة قطر ليست بالهدف السهل، نحن دولة مستقلة ذات سيادة، ونحن لا نتبع أحداً، لدينا قائدنا والذي نتبعه وهو سمو الأمير..ونحن دولة مستقلة تبني علاقاتها الثنائية مع الدول الاخرى بكل احترام متبادل ونحن نؤمن بالحوار. لقد قمنا بدور الوسيط في العديد من المسائل بين دول المنطقة وخارجها" وسنستمر في ذلك" .

- تصريحات اقطاي

و تصريحات المسؤول القطري جاءت تعقيباً على تصريحات ياسين أقطاي مستشار رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان الذي تحدث في حوار مع صحيفة "الراية" القطرية، عن تطبيق السعودية والإمارات العلاقات مع إسرائيل، واصفا إياها بـ"الخيانة الكبرى"، قال: "التطبيع هو عار على الإمارات والسعودية، وكل من يساعد إسرائيل على قمع الشعب الفلسطيني، هو عدو للمسلمين، لأنها تغتصب فلسطين، وتعمل على تهويد القدس وهدم الأقصى" متجاهلاً العلاقات الحميمية بين النظام التركي و كيان الاحتلال الاسرائيلي.

و بدوره وقال وزير الدولة للشؤون الإماراتية، أنور قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الإمارات والسعودية الشقيقة، للصحافة القطرية، لا يستحق الرد".

وعن تطبيع السعودية و الامارات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي رد قرقاش على اقطاي "كيف تدعي أنك تنهي عن تصرف، وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟".

و يذكر ان الدول الثلاثة سلحت و مولت الارهابيين في سورية بناء على اوامر امريكية و جميعهم حلفاء مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بعضهم سراً و آخرين علناً مثل تركيا و قطر.