أحدث منظومة روسية للدفاع الجوي كانت من نصيب الصين!

الثلاثاء, 30 تموز 2019 الساعة 10:09 | سياسة, عالمي

أحدث منظومة روسية للدفاع الجوي كانت من نصيب الصين!

جهينة نيوز

أصبحت الصين أول دولة أجنبية حصلت من روسيا على منظومة صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات.

واستلمت الصين أول منظومة من طراز "إس-400" في ربيع 2018 وجربتها في خريف نفس العام عندما دمرت منظومة "إس-400" هدفين، طائرة وصاروخ، بصاروخين.

وعبر العسكريون الصينيون عن رضاهم بأداء منظومة "إس-400" ووصفوها بأنها أفضل منظومة دفاع جوي في العالم حسب ما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وبدأت روسيا في عام 2019 بتصنيع منظومة صواريخ جديدة متطورة مضادة للطائرات والصواريخ تحمل اسم "إس-500". ويُتوقع أن تصبح الصين أول دولة أجنبية تحصل على منظومة "إس-500" أيضا كما قالت صحيفة الرصد العسكري (ميليتري ووتش).

ومن جهة أخرى يشار إلى أن روسيا لا تنوي توقيع صفقات بيع منظومات "إس-500" إلى الدول الأخرى في وقت قريب.

ويبلغ مدى صواريخ "إس-400" 400 كيلومتر في حين تستطيع منظومة "إس-500" أن تكتشف وتميز الأهداف المطلوب ضربها على بعد 800 كيلومتر وتدمرها على بعد 600 كيلومتر.


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