مجلس الشيوخ يفشل في تجاوز حق النقض الذي استخدمه ترامب ضد منع بيع أسلحة للسعودية

جهينة نيوز

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي يوم امس الاثنين في تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب، ضد تشريع صادق عليه الكونغرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية.

ولم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاجها لتجاوز حق النقض. وصوت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 53 لصالح تجاوز حق النقض، بينما امتنع 15 عضوا عن التصويت.

وفي الأسبوع الماضي، استخدم ترامب حق النقض (الفيتو) ضد مجموعة من القرارات التي أصدرها مجلسي الكونغرس في الشهر الماضي، والتي حظرت نقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في أوروبا، بسبب المخاوف من استخدام الذخائر في القتل مدنيون في اليمن.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس 18 تموز، لصالح قرار منع الرئيس دونالد ترامب بيع قنابل ذكية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويعارض معظم أعضاء الكونغرس قرار الإدارة الأمريكية بتزويد هذه الدول بالأسلحة، متجاوزين الكونغرس، من المتوقع أن يستخدم البيت الأبيض حق النقض ضد هذا القرار.

وفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، يمكن للرئيس وإدارته اتخاذ مثل هذه القرارات في حالات الطوارئ دون مراجعة قانونية.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 25 أيار الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان بالإشارة إلى بومبيو: "لقد اتخذت اليوم قرارا وفقا للمادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة وأوعزت بإكمال الإخطارات الرسمية على الفور بشأن 22 صفقة لتوريد الأسلحة إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بقيمة نحو 8.1 مليار دولار [سيتم إرسالها] لكبح عدوان إيران وبناء قدرات الدفاع عن النفس لدى الشركاء".

وأشار بومبيو إلى أن بيع هذه الأسلحة للسعودية والإمارات والأردن لدعم حلفائنا وللمساعدة في ردع إيران.