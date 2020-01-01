بومبيو: ترامب يرغب في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل انتخابات 2020

جهينة نيوز:

يرغب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالبدء في سحب قوات بلاده من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، كما أعلن وزير خارجيته، مايك بومبيو، اليوم الاثنين.

وقال بومبيو خلال مداخلة في النادي الاقتصادي بواشنطن، ردا على سؤال عن إمكانية خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان قبل الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة: "إنها التعليمات التي تلقيتها من الرئيس".

وأضاف: "قال بكل وضوح أنهوا الحروب التي لا تنتهي وباشروا الانسحاب".

وكان ترامب المرشح لولاية رئاسية ثانية قد وعد قبل انتخابه عام 2016 بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، لكن لدى وصوله إلى السلطة وافق على إرسال جنود آخرين إلى هناك وبات عددهم حاليا 14 ألفا.

ومنذ عام، باشرت واشنطن حوارا مباشرا غير مسبوق مع حركة "طالبان" للتوصل إلى اتفاق سلام يسمح ببدء الانسحاب، وقد أعرب ترامب مجددا عن رغبته في وضع حد "للحروب التي لا تنتهي" لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج.

في السياق، بين وزير الخارجية الأمريكي أن "المفاوضات سمحت بإحراز تقدم حقيقي"، معربا عن "تفاؤله".

ويبدو أن واشنطن مصممة على تسريع مفاوضات السلام مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الأفغاني نهاية سبتمبر 2019، علما بأن المبعوث الأمريكي الخاص لشأن المصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، يتواجد حاليا في العاصمة الأفغانية كابل، كما سيزور الدوحة في الأيام المقبلة لمفاوضات جديدة مع حركة طالبان.

وكالات