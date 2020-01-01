أبراج الثلاثاء 30 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٣٠/ ٧: متحفظ وطيب الخلق ظاهريا، قوي من الداخل ذو آذان صاغية، لا يفصح عن مشاعره الحقيقية، يبرع بالاحتفاظ بالاسرار، احكامه لا يشوبها غموض، افعاله مدروسة، يتمتع بمواصفات القيادة، فرصة لتقوية المواهب وتعزيز العمل، الاشهر القادمة فكرة مشروع موضع التنفيذ، دراسة خيارات، حظوظك على صعيد مالي او عائلي وخاصة بالامكنة والعقارات

الحمل: هواجس وصعوبة بامور عائلية ومنزلية، لا تضيع الوقت، ركز محاولاتك لان نهارك فيه انسجام وتقارب، الحظوظ قوية، مناسب لخوض منافسة ومبادرة، تعيد تقييم بعض امورك، او تقوم بدور بارز لاحد الاولاد، تعويض عن تقصير عاطفي

الثور: يوم جيد، اخبار ذكية مترابطة، وافق على مشروعك وفكرتك، تنشغل بامور شخصية صحية او عائلية، لديك قدرة على وضع جميل وترغب بترميم منزلك، ابق عاقل وواعي لاجواء متطلبة، لا تفقد السيطرة، نهارك فيه قوى متجددة، امور جيدة على صعيد المنزل، او الاخوة والجيران، لقاءات تواصل، ترزيج للعمل تتخطى العقبات

الجوزاء: يوم جيد شرط الا تبعثر جهودك يمينا او شمالا او تهدر طاقتك، احرص على صداقاتك وعلاقاتك، انت على موعد لجني المال، حاول تقليل الانفاق او ان تتعامل مع المال بوصفه طريقة للخروج من المواقف الصعبة، خذ الامور ببساطة ولا تنكد على نفسك، فرص مالية في الطريق

السرطان: اليوم الوضع يتغير للأفضل، تحاول تفكر وتغير بالنمط وبحث عن جديد، يتخلل نهارك لقاء مهم من شخص مهم بالنسبة لك أو اتصال حول موضوع شراكة، عموماً نهار جميل حتى تعالج ما يلائمك ويكون مسيطر و بكن احتمال أن تشعر بأنك وسط بلعبة شد الحبل، القمر ببرجك تبادر لخطوات جديدة، مسيطر وطاقة

الأسد: تمر بأحداث صعبة بسبب قلة الحظ، ابتعد عن الجو المشحون حتى تتخطى إعاقة او تأجيل، قد تسمع اشاعات، من الافضل الا تبالغ بطموحاتك ولا تتجاوز حدود الواقع، حاول ان تضبط نفسك، انتبه لصحتك، كن صبورا ولا تهمل صحتك، الارتياح يكون بين يديك

العذراء: احتمال ترى أشخاص جدد يدخلون إلى حياتك حتى يقدمو لك معلومات أو تعبّر عن علاقات عامة وإمكانيات وتواصل اجتماعي واهتمامك وعدم اهتمامك يعكس مدى قدرتك على التواصل في محيطك اليوم، احتمال أن تلتقي بشخصية مرموقة من ناحية اجتماعية أو مالية أو سياسية هذا مؤشر على تقدم ملحوظ في حياتك، صداقات ولقاءات ومعارف جديدة او قديمة

الميزان: اليوم للعمل ومما يستدعي نهارك لإزالة بعض الاشكالات لكن خذ حذرك قليلاً وخطط لأعمال تقوم فيها، محبط من الاخرين او زعل من الاخرين ترفض المسؤوليات وتتحدى، كن حكيم ولا تقصر بعملك، حاول أن تستعمل الفرص لمصلحتك وتثبت جدارتك عن طريق العائلة أو المسؤولين عنك مباشرةً، لا تقم بخطوة تنقذك باعمالك اذا انتبهت للوقت

العقرب: تحاول حل المشاكل المستعصية او تفكر بسفر، او مصالحة، وتعود عن خطأك، وتعيد النظر لان نهارك فيه وعود متنوعة، تجدد علاقاتك وتزيد من الالفة والكرم، لا تفقد الامل لان الاجواء ليست هادئة، لا تسمح لاحد ان ياخذ عليك مآخذ سلبية، الاجواء رومنسية

القوس: تعزز وضعك المالي، تعمل تسوية في امور مالية مشتركة، لاتحكي بمواضيع لا تخصك، كن في مواضيع تخص اموال وفواتير، حاول ترك بعض الافكار لنفسك، عزز وقتك، بامكانك ان تريح وضعك اكثر، خاصة بالفواتير والاستحقاقات او مرافقة المريض، امور مالية عرضك اليوم

الجدي: تطرا عرقلة تثير غضبك، تصطدم بآراء الآخرين او مع الطرف الآخر، تسمع اتهام ظالم فتختلف مع الاطراف، لا تجادل بالخيارات التي تسمعها من غيرك، كن ديبلوماسي والتزم بالانضباط الذاتي، انت على موعد لتحسين مواقعك والانتقال لمواقع جديدة، نهارك للشراكة

الدلو: نهار مضغوط بشكل كبير على الأغلب تظهر مشادات على وضعك العائلي، اليوم عندك عمل كثير، احتمال تخرج من الروتين المألوف لهذا السبب لا تبحث عن أعذار بالعكس اطلب مساعدة وقلل من كلماتك وانتبه على صحتك وغذائك، احتمال تكون غريب الأطوار

الحوت: ، يوم مربح ومحظوظ لتخصص وقت وتنشغل بشؤونك الخاصة، ثقتك عالية شرط ان تخلع القناع وتنظر إلى نفسك بالمرآة وتتقبل حقيقة تستفيد منها، لا تضيع اي لحظة، يوم مشرق لتعطي وتنير حياة الاخرين، تمتحن طاقتك، حظ وطاقة وصوتك مسموع