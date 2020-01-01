الجيش اليمني يستهدف بعملية واسعة قاعدة الملك خالد الجوية

جهينة نيوز:

قال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء اليوم الاثنين إن سلاح الجو المسير استهدف بعملية واسعة قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير بعدد من طائرات قاصف 2K.

وأكد العميد سريع أن عملية سلاح الجو المسير أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية.

وأضاف أن عملية سلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط تأتي ردًا على العدوان المستمر والحصار الجائر وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا.

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير نفذ أمس الأحد عملية هجومية واسعة على مطار أبها الدولي جنوب السعودية مستخدما طائرات قاصف 2K الهجومية.

المسيرة نت