مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان في بيان، اليوم الاثنين، مقتل جنديين أمريكيين.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول ظروف أو مكان مصرع الجنديين، والذي يأتي في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن تقليل قواتها الحالية في أفغانستان، حيث يعتبر ذلك شرطا أساسيا لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان.

ومنذ بداية العام الحالي 2019، قُتل 11 جنديا أمريكيا على الأقل في أفغانستان، في مقابل 12 في 2018.

وقُتل ما يناهز 2300 جندي أمريكي وأصيب أكثر من 20400 في أفغانستان منذ نهاية 2001، عندما أطاح تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بحكم طالبان، لكن عدد القتلى تراجع كثيرا بعد 2014، عندما لم تعد مهمة الحلف الأطلسي مهمة قتالية.

و يذكر ان عدد قتلى الجنود الامريكيين لا يشمل قوام المرتزقة من الشركات الامنية الخاصة.