برونزيتان لسورية في الأولمبياد العالمي للكيمياء بفرنسا

جهينة نيوز:

أحرز فريق سورية ميداليتين برونزيتين في الأولمبياد العالمي للكيمياء الذي اختتم اليوم في فرنسا بمشاركة 87 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم أن الميداليتين أحرزهما كل من الطالبين كرم وفيق خضور من محافظة حمص “الصف الثاني الثانوي مدرسة المتفوقين” ومحمد رافع بلال من محافظة طرطوس “الصف الثاني الثانوي مدرسة المتفوقين”.

وأشارت الهيئة إلى أن الوفد السوري يضم المشرفين العلميين الدكتور عبد الوهاب علاف والدكتورة يمن الأتاسي و الدكتور محمد خالد جمعة إلى جانب الطالبين مضر العلي وأسمى الرفاعي أعضاء فريق الأولمبياد العلمي السوري للكيمياء.

وكانت الفرق السورية حصلت على ميداليتين فضية وبرونزية وثلاث شهادات تقدير في الأولمبياد العالمي للرياضيات الذي أقيم الشهر الجاري في بريطانيا بمشاركة 112 دولة إضافة إلى ميداليتين برونزيتين في الأولمبياد العالمي لعلم الأحياء الذي أقيم في هنغاريا بمشاركة 75 دولة.