لجنة القطاع الهندسي تسوق كامل مساحاتها في معرض دمشق الدولي بمشاركة 55 شركة

جهينة نيوز

تمكنت لجنة تسويق القطاع الهندسي في فريق القطاع الخاص المشارك في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي من تسويق كامل المساحة الداخلية المخصصة للقطاع الهندسي والبالغة 3000 مترا مربعا وبعدد شركات بلغ 55 شركة.

وأوضحت رئيسة اللجنة ربى عبود في تصريح صحفي أنه بسبب طبيعة اختصاصات القطاع الهندسي من حديد وأخشاب وألمنيوم وكابلات وآلات وخطوط انتاج وزجاج والانشاءات معدات تجهيز الأبنية والمدراس والمولات وغيرها فان المساحات الخارجية مفتوحة أمام الشركات الهندسية مما يتيح توسيع المساحة المخصصة.

وأشارت عبود الى مشاركة شركتين سوريتين ايرانيتين مشتركتين في الجناح الهندسي اضافة الى شركات القطاع الهندسي الخاص في سورية لافتة الى متابعة اللجنة لتوفير احتياجات الشركات المشاركة في الجناح الهندسي وتوفير الخدمات والتجهيزات اللازمة وبما يظهر قدرات هذا القطاع للمساهمة إلى جانب القطاعات الأخرى في مرحلة الإعمار في سورية مع ما تتمتع منتجاته وخدماته بالجودة العالي والأسعار المنافسة وبالتالي تقديم صورة متكاملة عن كل الفعاليات السورية الى العالم.

وتنطلق الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي الذي تنظمه المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية خلال الفترة بين الـ 28 من آب والـ 6 من أيلول القادمين تحت شعار “من سورية إلى العالم”.