نص المحادثات اللاسلكية التحذيرية بين بحرية الحرس الثوري ومدمرة بريطانية - فيديو

جهينة نيوز:

نشرت وكالة فارس مقطع الفيديو الخاص بالرصد الجوي والمحادثات اللاسلكية بين زورق القوة البحرية للحرس الثوري ومدمرة بريطانية كانت على مقربة من ناقلة النفط البريطانية التي تم توقيفها من قبل الحرس الثوري.

إثر نشر مقطع الفيديو الخاص بالسيطرة على ناقلة نفط بريطانية من قبل زوارق القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، وذلك خلال تواجد المدمرة البريطانية (اف236) بالقرب منها، تم كذلك نشر مقطع الفيديو الخاص بالرصد الجوي والمحادثات اللاسلكية بين زورق القوة البحرية للحرس الثوري وهذه المدمرة البريطانية.

وعندما قررت المدمرة البريطانية ان تتدخل وتعرقل مهمة قوات الحرس الثوري، أصدر الزورق الحربي التابع للقوة البحرية للحرس أمرا الى المدمرة البريطانية بعدم التدخل في مهمة هذه الزوارق.

الجدير بالذكر، ان المدمرة البريطانية هي نفسها التي كانت تقوم بحراسة ناقلة النفط "ستينا ايمبيرو"، التي تم احتجازها من قبل القوة البحرية للحرس الثوري بتاريخ 19 تموز/يوليو 2019، وبالطبع كانت بصدد التدخل في تلك المهمة، ولكنها لم تتمكن من عرقلة تنفيذ هذه المهمة إثر تحذير القوة البحرية للحرس الثوري.

وبناء على مقطع الفيديو الذي يحتوي محادثات زورق الحرس الثوري مع المدمرة البريطانية، في البداية يوجه الزورق الايراني الرسائل التالية الى المدمرة المذكورة: "المدمرة البريطانية اف236! هنا زورق القوة البحرية للحرس. اتحدث اليكم على القناة 08 البحرية. هل تسمعون صوتي؟" حيث ترد المدمرة البريطانية: "زورق القوة البحرية للحرس! هنا المدمرة اف236".

وهنا يخاطب زورق القوة البحرية للحرس المدمرة البريطانية قائلا: "المدمرة الحربية اف236! هنا الزورق الحربي للقوة البحرية للحرس. ان ناقلة النفط "بريتيش هريتيج" تحت سيطرتنا. آمركم ان لا تتدخلوا في مهمتي".

يمكنكم مشاهدة مقطع فيديو الرصد الجوي والمحادثات اللاسلكية بين زورق القوة البحرية للحرس الثوري وبين المدمرة البريطانية (اف236) اعلاه.