شهداء وجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها "التحالف" على قرية الرز بريف دير الزور

الإثنين, 29 تموز 2019 الساعة 14:30 | شؤون محلية, أخبار محلية

شهداء وجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها

جهينة نيوز:

ادى قصف طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن من خارج مجلس الأمن بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي قرية الرز بريف دير الزور الشرقي إلى استشهاد عدد من المدنيين وجرح آخرين جلهم من الأطفال والنساء.

وقالت مصادر أهلية نقلا عن سانا أن طائرات تابعة لـ “التحالف الأمريكي” قصفت فجر اليوم منازل الأهالي في قرية الرز التابعة لناحية البصيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى وقوع دمار في منازل القرية.

ولفتت المصادر إلى أن حالة من الذعر والهلع سادت بين سكان القرية نتيجة قوة الانفجارات الناجمة عن الاعتداء الأمريكي.


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