بعد 21 عاما في الملاعب.. الفرنسي إيفرا يعلن اعتزاله

جهينة نيوز:

أعلن الفرنسي باتريس إيفرا نجم فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة احترافية امتدت لواحد وعشرين عامًا، تُوج خلالها باثنين وعشرين لقبًا متنوعًا.

وأعلن إيفرا عن قراره باعتزال كرة القدم في حوار مع صحيفة "لاجازيتا ديللوسبورت" حيث قال النجم الفرنسي السابق: "مسيرتي الكروية انتهت رسميًا، بدأت العمل للحصول على رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم B في التدريب عام 2013، وعندما أنتهي منها سأبدأ العمل على الحصول على الرخصة A".

وواصل إيفرا الحديث عن طموحاته التدريبية قائلًا: "إذا سارت الأمور على ما يرام، سأكون جاهزًا لقيادة أحد الفرق خلال عام ونصف."

وبدأ إيفرا مشواره الاحترافي عام 1998، بقميص فريق مارسالا الفرنسي، ولعب لعدة أندية أوروبية كان أبرزها موناكو بين عامي 2002 و2006، قبل اللعب بصفوف مانشستر يونايتد حتى عام 2014، ولعب بصفوف يوفنتوس حتى عام 2017، قبل الانتقال إلى مارسيليا، واختت مشواره العام الماضي بقميص فريق ويست هام الإنجليزي العام الماضي."

وتُوج إيفرا باثنين وعشرين لقبًا أبرزهم الصعود على منصة تتويج الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، وحقق لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي مرتين، كما تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008 بقميص مانشستر يونايتد.