وفد روسي يبحث في وزارة التجارة الداخلية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

جهينة نيوز:

تركز لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف مع وفد من حزب روسيا الموحدة برئاسة ديمتري بوريا على بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين سورية وروسيا.

وتم التركيز على ضرورة إقامة مشاريع مشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي القائم بين البلدين بما يرتقي إلى مستوى العلاقات المتميزة بينهما.

وناقش الجانبان إمكانية تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية وتطوير أنظمة العمل الإداري وأتمتة عمل مؤسسات الوزارة حيث أبدى الجانب الروسي استعداده لتقديم كل ما من شأنه أن يرفع وتيرة العمل الإداري بما يضمن الحد من الهدر وزيادة المردودية والإنتاج بشكل عام.

ويضم وفد حزب روسيا الموحدة نيلي كوسكوفا منسق لجنة العمل الخاصة بتنفيذ الاتفاقية بين حزب روسيا الموحدة وحزب البعث العربي الاشتراكي وديمتري بوريا مدير مشاريع الشركة المساهمة القابضة “أتوماتيكا” ويفغيني ستولياروف مستشار مدير عام الشركة المساهمة القابضة “أتوماتيكا” وماريا متاواج منسقة مكتب العلاقات الخارجية في الحزب وأوليغ بويكوف مستشار رئيس الجانب الروسي في لجنة التعامل الحزبي بين حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب روسيا الموحدة.