ما هو شرط ياسمين عبد العزيز لتظهر في أول لقاء تلفزيوني منذ 17 عاما؟

جهينة نيوز:

صورت الفنانة ياسمين عبدالعزيز حلقة جديدة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها التلفزيوني "معكم" الذي يعرض عبر قناة "سي بي سي".

وقالت مصادر صحفية أن ياسمين وضعت شروطاً لهذا اللقاء الذي يعتبر الاول منذ ما يقارب الــ 17 عاما، منها عدم الحديث عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وزواجه من الفنانة ريهام حجاج.

يذكر أن ياسمين شاركت في الموسم الرمضاني الدرامي بمسلسل "لآخر نفس"، بطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هبة عبدالغني، عواطف حلمي، مصطفى حشيش، أحمد صلاح حسني وكتابة أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام علي وإنتاج "سينرجي".