شيرين سيف النصر تتعرض للسرقة من قبل صديقتها

جهينة نيوز:

تعرّضت شقة الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، للسرقة، وأبلغت عن سرقة مجوهرات من داخل غرفة نومها.

وكانت سيف النصر قد تقدمت ببلاغ إلى قوات الأمن، بعد تعرّض شقتها للسرقة، وفقدانها مجوهرات ومشغولات ذهبية وماسية ثمينة، قبل أن تدلي بأقوالها أمام النيابة، مؤكدة أنها فوجئت بسرقة مجوهراتها، لافتة إلى عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة، وكشفت في أقوالها عن هُوية المترددين على شقتها.

أجهزة الأمن، توصلت إلى أن صديقة الفنانة، هي التي سرقت، فذكرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة على علاقة صداقة بالفنانة، وكانت تتردد عليها أحياناً، وفي أثناء وجودها بالشقة، استولت على كمية من المشغولات الذهبية والماس، قبل أن تعترف المتهمة بتفاصيل الواقعة، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت شيرين سيف النصر أحد أبرز نجوم الفن في التسعينيات، حيث تخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، وعاشت في فرنسا سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس في أثناء عمله بالسفارة المصرية هناك واكتشفها، لتشارك في مسلسل "ألف ليلة وليلة" العام 1986، لتتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية، من أبرزها "غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة"، وفي السينما شاركت في عدد من الأعمال منها "سواق الهانم، النوم في العسل"، واعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية العام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في أعمال عدة من أبرزها "أمير الظلام" العام 2002، الذي كان آخر أفلامها.