محروقات: تخفيض مدة توزيع الغاز المنزلي ممكن خلال أيام

جهينة نيوز:

صرّح مصدر في محروقات بأنه تتم حالياً دراسة مدة تسليم أسطوانات الغاز المنزلي، لتخفيضها من 23 يوماً، ومن الممكن خلال أيام قليلة أن تتبين نتائج هذه الدراسة.

وتحدث عن تحضيرات جيدة لموسم الشتاء القادم من قبل الشركة لتفادي حدوث أزمة غاز كما كان يحدث في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن الأمور ستكون أفضل خلال موسم الشتاء القادم، إذ تم البدء بزيادة المخازين الاحتياطية.

وشدد المصدر لـ«الوطن» على أنه خلال موسم الشتاء القادم ستتم تغطية كامل حاجة السوق للغاز، وتزويد السوق المحلية بالكمية التي يحتاجها، مبيناً أن الإنتاج الحالي يتراوح بين 100 و110 آلاف أسطوانة يومياً، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج خلال موسم الشتاء القادم إلى 150 ألف أسطوانة غاز يومياً، وهو الرقم نفسه الذي وصل إليه إنتاج الغاز خلال موسم شتاء العام الماضي.

واستبعد المصدر حصول أزمة غاز خلال موسم الشتاء القادم مع زيادة الطلب على المادة كما حصل خلال السنوات الماضية، مشيراً في الوقت نفسه بأن هذا الموضوع منوط في الحصار الاقتصادي على سورية، لافتاً إلى أن عقود توريد الغاز مؤمنة ولدى محروقات وحدات تعبئة قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق من الغاز، بالإضافة لأسطول ضخم من الصهاريج، لكن في حال تم فرض عقوبات اقتصادية إضافية فإنه من الممكن حصول أزمة غاز.

وبين أن محروقات تضع كل الاحتمالات التي ممكن أن تحصل نتيجة الحصار الاقتصادي بعين الاعتبار، وتبذل جهوداً كبيرة للالتفاف على العقوبات وتجاوز أي عقبات ممكن أن تحصل في موضوع الغاز خلال موسم الشتاء القادم.

ولفت المصدر إلى أن تزويد المواطنين بالغاز عبر البطاقة العائلية مستمر، لكن سيتم حصر أسماء العائلات التي تحصل على مادة الغاز المنزلي في جميع المناطق في ريف دمشق، وسيتم تزويد هذه العائلات حصراً عبر البطاقة العائلة كل 23 يوماً، بمعنى في منطقة حرستا يوجد 1000 عائلة لم تحصل على بطاقة ذكية سيتم تزويد هذه العائلات حصراً بالغاز المنزلي كل 23 يوماً وعبر البطاقة العائلية.

وأوضح أن محروقات ستراقب الكمية المستجرة من البطاقات الذكية حتى الأول من أيلول القادم، وبناء عليه سيتبين نسبة الحاصلين على البطاقة الذكية، ومن ثم تتضح النسبة التي سيتم تزويدها بالغاز عبر البطاقة العائلية، مشيراً إلى أن هدف شركة محروقات تأمين جميع المواطنين بمادة الغاز.

وختم بالقول: إن البطاقة الذكية عممت على كل المحافظات السورية، لكن المناطق التي ليس فيها تغطية وليس فيها سحب بطاقات ذكية سيتم تأمينها بالغاز عبر البطاقات العائلية.