سيئول تنفي إرسال وحدة بحرية للمشاركة في حماية مضيق هرمز

جهينة نيوز:

أوضحت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية أنها لم تتخذ أي قرار فيما يتعلق بإرسال وحدة بحرية من قواتها إلى مضيق هرمز، وسط أنباء عن عزم سيئول الانضمام إلى حماية الملاحة في المضيق.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة، نو جيه-تشون، في مؤتمر صحفي دوري اليوم الاثنين إن الحكومة تنظر في طرق مختلفة لحماية السفن الكورية الجنوبية في مضيق هرمز.

وردا على سؤال عما إذا كان وزير الدفاع، جونغ كيونغ-دو، ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قضية إرسال قوات كورية جنوبية إلى مضيق هرمز في يوم 24 يوليو الجاري، قال نائب المتحدث نو، إن الوزارة لم تتلق أي طلب رسمي من الجانب الأمريكي.

وذكر نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن الحكومة تراقب عن كثب الوضع في مضيق هرمز، استعدادا للاحتمالات المختلفة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية بأن الحكومة الكورية الجنوبية قررت إرسال وحدة "تشونغ هيه" العسكرية التي تقوم بمهامها في خليج عدن، إلى مضيق هرمز.