الكشف عن موعد اعتزال نادال للتنس

جهينة نيوز:

علق توني نادال عم نجم كرة المضرب الإسباني رفايل نادال المصنف الثاني عالمياً ومدربه السابق على مستقبل بطل رولان غاروس الأسطوري، وموعد اعتزاله لعالم الكرة الصفراء.

وأكد "توني" أن مستقبل رفايل نادال في مأمن كبير، حيث أن الماتادور الإسباني سيواصل اللعب حتى يتربع على عرش لعبة التنس من جديد.

وقال عم نادال:" أعتقد أن رفايل سيلعب حتى يصبح على القمة، وإلا سيتوقف، لقد قال الكثير من الناس أن سيتمتع بمهنة قصيرة الأجل، لكنه لا يزال ينافس ولفترة طويلة".

وأضاف: "بتكلم الناس كثيراً عن مستقبل نادال، لكنه يواصل إظهار قدرته على اللعب والعطاء والاستمرار في كتابة التاريخ".

ورد توني حول حديث البعض عن الإجراءات التي يتبعها نادال قبل لعب النقاط في مبارياته، قائلاً:" أخبرته أنني لا أفهم لماذا يفعل كل هذا، لكنني أعتقد أنه يفعل ذلك بسبب الأعصاب".

وتابع:" لقد أخبرته دائماً أنه حتى أفضل لاعب في العالم هو شخص عادي، تماماً مثل أفضل طبيب وأفضل رجل أعماله، عليه الهدوء".

يذكر أن الإسباني رفايل نادال يعد أبرز الغائبين عن بطولة بكين المفتوحة للتنس، حيث سيواصل بطل رولان غاروس الأسطوري الغياب عن الظهور في الصين.

في نسخة العام الماضي، انسحب الإسباني نادال المصنف الثاني عالمياً حالياً من اللعب في بكين بسبب معاناته من إصابة في الركبة، وقد يتكرر هذا الأمر في نسخة العام الحالي.

الإسباني سيلعب كأس لافر مرة أخرى كفريق واحد مع غريمه روجير فيدرير، بعد أسبوعين من انتهاء منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس.

لهذا السبب قد يلعب بعض الأحداث في أكتوبر، وعليه فقد يتخطى الظهور والتواجد المعتاد في بطولة الصين، والتي لعب بها لمدة سبع سنوات، حيث فاز بلقبها مرتين عامي 2005 و 2017، متغلباً على غييرمو كوريا ونيك كيريوس.

بطل رولان غاروس الأسطوري فاز في بطولة الصين المفتوحة في 25 مباراة وخسر خمس مباريات، كما خسر نهائيات الدورة في عامي 2013 و 2015 أمام منافسه نوفاك دجوكوفيتش.

وكان رفا نادال قد توج مؤخراً بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" ثاني البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" للمرة الثانية عشر في مسيرته.

وعزز المصنف الثاني عالمياً رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولة رولان الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتتويجه للمرة الثانية عشرة والثالثة تواليا، بفوزه على وصيفه في العام الماضي دومينيك تييم 6-3، 5-7، 6-1، و6-1.

وأصبح نادال أول لاعب في التاريخ (بين الرجال والسيدات، في عصر الاحتراف أو ما قبله)، يحرز لقب بطولة كبرى واحدة 12 مرة، متفوقا على الأسترالية مارغريت كورت التي توجت بلقب بطولة أستراليا 11 مرة، علما بأنها تحمل الرقم القياسي المطلق في عدد ألقاب البطولات الكبرى لدى اللاعبات (24 موزعة ما بين ما قبل عصر الاحتراف وما بعده).

ورفع "الماتادور" الإسباني الذي أتم في الثالث من يونيو الحالي عامه الثالث والثلاثين، رصيده في بطولات الغراند سلام الى 18 لقبا، بفارق اثنين فقط عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر الذي سقط أمامه في الدور نصف النهائي في رولان غاروس، وأثبت أنه بلا منازع "ملك" البطولة الفرنسية وملاعبها الترابية، بتحقيقه فوزه الـ93 في 95 مباراة خاضها على الملاعب الباريسية.