ترامب يرشح راتكليف مديرا للمخابرات

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرشح العضو الجمهوري في الكونغرس جون راتكليف لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، ليحل محل المدير الحالي، دان كوتس، الذي سيغادر منصبه في 15 آب.

وكتب ترامب بمدونة صغيرة على "تويتر": "يسعدني أن أعلن أنني سوف أعين جون راتكليف عضو الكونغرس، الذي يحظى باحترام كبير، مديرا للمخابرات الوطنية، ليحل محل المدير الحالي، دان كوتس، الذي سيغادر منصبه في 15 آب".

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من يوم امس الأحد، أن دان كوتس، المعروف بخلافاته مع ترامب، سيستقيل من منصبه خلال الأيام القريبة، وفقا لرويترز.

يذكر أن مدير الاستخبارات الأمريكية هو الذي ينسق، وفقا للقانون، نشاطات جميع الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية الـ 16، كما أنه يعد مستشارا لرئيس الدولة.