الشرطة العراقية تتصدي لهجوم ارهابيي "داعش" على حقول "علاس" النفطية

جهينة نيوز:

أعلنت شرطة الطاقة العراقية يوم أمس الأحد صد هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على حقول علاس النفطية في صلاح الدين.

وقالت الشرطة في بيان نشره موقع صحيفة "السومرية نيوز" العراقي إن "أبطالنا في حقول صلاح الدين (جبال علاس) والمقر الجوال يصدون تعرضا جبانا لعصابات داعش الإرهابي على حقول علاس النفطية".

وأضافت "حاولت العصابات التقرب من الحقول لكن سواعد أبطالنا حالت دون ذلك، وتم ردعهم بقوة".

وكان مصدر أمني أفاد امس الأحد، بصد هجوم مسلح على فوج شرطة حقول عجيل في صلاح الدين، وفقا للسومرية.

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية عام 2017، وإعادة إعمار المناطق المحررة.