صناع الجودة العرب يعقدون مؤتمرهم الأول في حمص بالتعاون مع العراق الشقيق

جهينة نيوز:

عقد صناع الجودة العرب مؤتمرهم الأول يوم أمس في حمص - قاعة زنوبيا للمؤتمرات بحي الوعر- تحت عنوان (ضمان ورقابة الجودة والفحص والتفتيش واعتماد المختبرات وفق المعايير الدولية ) وبالتعاون مع القطر العراقي الشقيق، ودعم علمي من كواليتاس (بريطانيا)، وبمشاركة من غرفة صناعة حمص ووزارة الصناعة ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية والنقابات المهنية ( نقابتا الأطباء الصيادلة ) ومحافظة حماه وجامعة البعث، بالإضافة إلى بعض الشركات الدوائية الحاصلة على شهادة الإيزو الدولية.

ويستمر المؤتمر حتى يوم الأربعاء القادم، وقد ركزت الكلمات التي ألقيت في افتتاح المؤتمر على أهمية موضوع الجودة وضرورة اعتمادها في كل مفاصل العمل ومن قبل جميع الشركات في القطاعين العام والخاص .

ويهدف المؤتمر الى التعريف بأساليب فحص وضمان الجودة QA/QC والوصول إلى مختبرات معتمدة دولياً لخدمات ومنتجات سورية منافسة إقليمياً، ويتمتع خبراء ومستشارو صناع الجودة العرب بسمعة عالية وخبرات امتدت لأكثر من 25 عاماً، وهم مستعدون لتقديم الخدمات الاستشارية في جميع المجالات التي تساعد على تحسين وتطوير الأداء، بالإضافة إلى محاور تدريب وبرامج تنمية الموارد البشرية لدى صناع الجودة العرب، وقد استفادت من خبرات استشاريي صناع الجودة العرب أكثر من 1200 شركة في سورية والعالم .

وعن الغايات المرجوة من المؤتمر قالت ميسون السكاف المستشارة في كواليتاس( بريطانيا ) نقلا عن صحيفة الثورة تتلخص غايات المؤتمر في التعريف بأحدث المعايير الدوولية والخبرات العربية في مجالات الفحص والتفتيش ورقابة وضمان الجودة، والتعريف بنظم إدارة الجودة وفق معايير منظمة ISO الدولية ونظم الممارسات الجيدة لمنظمة FDA هيئة الغذاء والدواء العالمية، وإتاحة الفرصة لتعزيز قدرة الشركات السورية والعراقية للالتزام بتطبيق معايير الجودة، وتعزيز مكانة سورية كحاضنة عربية لمشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار، ومساعدة الفعاليات والمنشآت الصناعية والنفطية والطبية والهندسية والجامعية للدخول إلى عالم ريادة ممارسات رقابة الجودة وثقافة علوم الأداء والتحديث المؤسسي، وتشجيع صناع القرار على زيادة اهتمامهم بنظم جودة الأداء الدولية نظراً لأهميتها الكبيرة، وتشجيع وزارة التعليم العالي على فرض المعايير الدولية في المناهج الجامعية لزيادة الوعي وتحقيق الاستفادة المرجوة للطلاب الجامعيين .