أبراج الاثنين 29 تموز مع سمر عمران جهينة نيوز-خاص

جهينة نيوز_خاص

مولود ٢٩/ ٧: متفاخر، يحب السلطة، وفي، ذو كبرياء وعزة نفس، مقاوم عقلاني غيور، مستقيم شهم طموح كريم، متعالي، امين صادق، لا مبالي احيانا،

سنة تألق، قطف ثمار تعبك، قظ تتعرض للخيانة في علاقاتك مع أصدقائك في العمل وتشعر بالعزلة، مشاريع تفكير وحركة، سنة ناشطة، يعتمد فيها على النفس، قد يكون فيها انتقال مسكن او مقر عمل او تغيير مكان اقامة، احتمالات جديدة تفتح لها مستقبل، ظرف عمل جديد، تحت قانون العلاقات مع الاخرين قد تؤثر على جهازك الهضمي او اتزانك الهاطفي، ينصح باتباع الهاتف الداخلي ولغة القلب والمشاعر الخاصة، لانها سنة تعبير عن الذات

الحمل: تلمس غزارة بأفكارك، نهار يحمل افكار جميلة، لا تضيع الفرص، يومك فيه تقارب وتواصل، بعد الظهر تهتم بامور عائلية او تصليحات، تستقبل زوار وتدور نقاشات ساخنة، حاول ان تتفادى ولا تحمل مسؤولية خطأك، مطالب ان تكون واقعي، تفضل الاجواء البيتية

الثور: نهارك يسير بثقة الامس، احتمال جني ارباح او مكافأة او تدفع بقضايا متراكمة على صعيد مالي، انتبه وزن الانور ماليا كونك كريم اكثر من اللازم، بانتقال القمر لبرج السرطان، جدال لا يهدأ وتفكر بزيارات، وتسمع خبرا سعيدا

الجوزاء: وضعك بنفس وتيرة الامس، حماسة وطاقة و

شاط وتشعر ببهجة وعزيمة، غير مبالي بما يعترض طريقك، تتفاح عيونك على فكرة جديدة وبداية جديدة، بانتقال القمر للسرطان تقلب المعطيات وتلتقط فرصة مناسبة على صعيد مالي، تبرع في منافسة، يوم جيد للسيطرة

السرطان: حاول الا تتذمر من تراجع نسبة ارباحك وحظوظك حتى تتمكن وتصمد في وجه الرتابة، من الظهيرة، اشارات جديدة وتطلعات جديدة بانتقال القمر لبرجك، تشعر بالانفراج او خبر سار، يومان مقبلان مشمسان تنطلق في الهواء الطلق وتفتح صفحات جديدة

الاسد: نهار لا عائق فيه، يومان فيهما اخبار جيدة، مناسب مع الاصدقاء لتعلن تضامنك معهم، لا تصر على معاكسة الظروف، بانتقال القمر للسرطان تضعف حماستك، تضغط على أعصتبك تتسلح بالابتسامة، ظهور منافس قوي تعجز عن مواجهته، اليومان المقبلان لا تقدم فيهما، انتبه لصحتك

العذراء: نهار يحمل لك تجربة صعبة او معقدة، لا تجادل ولا تختلف مع أحد، تحمل المسؤولية وخذ كل التدابير لحماية استقرارك، لا تعمل بطل، الجرأة في هذه الفترة اسمها تهور، مساء انفراج وتفاؤل، لا تبقى وحدك لانك تتكل على دعم من المحيط، مساء جو مريح وعزائم ودعوا

الميزان: نهارك ناجح يجلب ربح على انواعه، نهار جيد للتنقلات والاتصالات، تطرح مشاريعك بجراة، بارع باقتناص الفرص، تستفيد من النهار لكن ظهرا ومساء يحصل مشكلة وتنافر لا تجازف بسلامتك والاهم ان تحمي مصالحك وعلاقاتك مع المسؤولين والغرباء

العقرب: الظروف تقول انك لا تعرف لماذا تزداد مسؤولياتك، خاصة بامر يخص دفع فواتير ومستحقات، استعد نفسيا وماديا للمصاريف الطارئة، امورك على صعيد الاجواء والدعم، فرصة وتفكر بخبر يغير لك مكانك او تستقبل زوار من مسافة بعيدة او تودع زوار

القوس: القمر بالجوزاء ولم ينتقل لسرطان، عندك شراكة، متقلب الطباع، تتجنب النزاعات بانتقال القمر يضعف الشريك امامك، وتحاول الحصول على امور مالية، او يفرض عليك مشروع، حاول التدقيق بالامور، مشاريع غامضة، حاول مراجعة حساباتك المالية، دفعة فواتير او مصالحة

الجدي: كن واضح بأعمالك، الغموض وتراكم العمل يسبب لك المشاكل، انتبه لمواعيدك وتفادى اي التباس وتأخير، ظروف ضاغطة، ساعات الظهر وطالع شراكة او عاطفة، لا تعطي رايك، حاول ان تصمد، تسلح بالقوة، القمر بالسرطان يضع عثرة في طريقك، نوع من تراكم العمل واضح، مساء شراكة

الدلو: في قلب النهار بالنسبة لك الوضع إيجابي، مناسب لجلسات مهمة تتوضح لك بعض امورك الخاصة، تفرح وتنسجم في محيطك، اجواؤك فيها توسيع دائرة علاقات، بانتقال القمر للسرطان أمور ضاغطة، انتبه لوضعك بهدوء، انتبه لوضعك الصحي، تراكم اعمال وضغط نفسي يظهر مساء

الحوت: تغييرات جذرية على صعيد عائلة، يبدو غير مبتلي في البداية لكن سرعان ما تشهد تطورات تنهي مشاكله العالقة، توقع كثرة السكاكين عليك في قلب النهار، مساء ينتظرك دعوة او صديق ا. تبادل دعم بينك وبين الاحبة، الحظ لا يتخلى عنك، تلعب دور نافذ في محيطك، اكثر الابراج حظوظا