بعد إسقاطها في إيران..إلغاء صفقة لشراء الطائرة المسيرة الأميركية بـ 6 مليارات دولار

جهينة نيوز:

ألغت الهند صفقة شراء الطائرات المسيرة الأميركية جلوبال هوك بعد إسقاط إيران تلك الطائرة.

وذكر تقرير لموقع لايندي تايمز أن، “المسؤولين العسكريين الهنود يشعرون الآن بالقلق إزاء تكلفة وأداء الطائرات الأمريكية بدون طيار وكذلك متانتها بعد ان أسقطتها القوات الايرانية”.

ووفقا للتقرير الذي نقله موقع معلومة، انه “كان من المفترض أن تشتري القوات الهندية 30 طائرة أمريكية بدون طيار مقابل 6 مليارات دولار”.

ولم تتمكن القوات المسلحة الهندية من إقناع وزارة الدفاع بشراء هذه الطائرات بدون طيار والتي كان من المفترض أن يشتري سلاح الجو الهندي وجيشه 10 طائرات بدون طيار من طراز Predator-B كل عام.

وذكر لايندي تايمز انه، كان من المفترض أن تشتري البحرية الهندية أيضًا نماذج طويلة المدى وتحديد هذه الطائرات بدون طيار.

ووفقًا لمصادر عسكرية في الهند ، أعرب سلاح الجو عن شكوكه حول قدرات الطائرات بدون طيار على استخدامها في مناطق مثل المجال الجوي لكشمير وفوق الحدود الجوية المشتركة بين الهند والصين ، لأنه على جانبي المنافسين الرئيسيين للهند أنظمة صاروخ أرض-أرض متقدمة.

أفادت وسائل اعلام إيرانية رسمية ،في حزيران الماضي ، أن الدفاع الجوي للحرس الثوري أسقط طائرة مسيرة أمريكية اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية.