الجيش العربي السوري يستعيد تل ملح بالكامل

الأحد, 28 تموز 2019 الساعة 23:20 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش العربي السوري يستعيد تل ملح بالكامل

جهينة نيوز:

أفاد مصدر ميداني لجهينة نيوز بأن وحدات من الجيش العربي السوري استعادت السيطرة على تل ملح بالكامل و بدأت بتثبيت النقاط بعد عملية عسكرية معقدة تم خلالها سحق قطعان الارهابيين و تدمير معداتهم و تعزيزاتهم التي استقدمها الاحتلال التركي لجبهة النصرة مؤخراً.

و وفق المصدر فإن كل التعزيزات التي استقدمها الاحتلال التركي لمؤازرة تنظيم جبهة النصرة الارهابي لم تنجح بوقف تقدم الجيش و تحرير كامل تل ملح رغم ان المؤازرة لم تقف عن حدود المعدات العسكرية و الذخائر بل شملت نقل مئات الارهابيين من مناطق سيطرة الاحتلال التركي شمال حلب الى ريف حماة.

و أضاف المصدر أسفرت العملية عن قطع خطوط إمدادا الارهابيين في بلدتي اللطامنة و الزكاة بريف حماة.

و في ذات السياق و بحسب المصدر قامت وحدات الجيش بتدمير رتل كامل للارهابيين في مدينة سراقب حاول مؤازرة الارهابيين في تل ملح.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا