الجيش العربي السوري يستعيد تل ملح بالكامل

جهينة نيوز:

أفاد مصدر ميداني لجهينة نيوز بأن وحدات من الجيش العربي السوري استعادت السيطرة على تل ملح بالكامل و بدأت بتثبيت النقاط بعد عملية عسكرية معقدة تم خلالها سحق قطعان الارهابيين و تدمير معداتهم و تعزيزاتهم التي استقدمها الاحتلال التركي لجبهة النصرة مؤخراً.

و وفق المصدر فإن كل التعزيزات التي استقدمها الاحتلال التركي لمؤازرة تنظيم جبهة النصرة الارهابي لم تنجح بوقف تقدم الجيش و تحرير كامل تل ملح رغم ان المؤازرة لم تقف عن حدود المعدات العسكرية و الذخائر بل شملت نقل مئات الارهابيين من مناطق سيطرة الاحتلال التركي شمال حلب الى ريف حماة.

و أضاف المصدر أسفرت العملية عن قطع خطوط إمدادا الارهابيين في بلدتي اللطامنة و الزكاة بريف حماة.

و في ذات السياق و بحسب المصدر قامت وحدات الجيش بتدمير رتل كامل للارهابيين في مدينة سراقب حاول مؤازرة الارهابيين في تل ملح.