وقود الارهابيين يغزو السعودية

جهينة نيوز:

أحبطت السلطات السعودية عملية ضخمة لتهريب نحو 1.4 مليون قرص من مخدر الكبتاغون إلى المملكة من الأردن.

وأوضحت مصلحة الجمارك السعودية في منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن، أنها تمكنت ممن إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون الذي يعتبر وقود الارهابيين و الذي لطالما دخل الى الارهابيين في سورية بتواطؤ مع الانظمة الداعمة للارهابيين.

هذا و بلغت شحنات الكبتاغون 1.404 مليون قرص، عثر عليها مخبأة في شاحنتين تحملان حلوى وتفاح.

وقال المدير العام لجمرك الحديثة، عبد الرزاق الزهراني، إن جزءا من تلك المخدرات تضمنته إرسالية عبارة عن فاكهة تفاح محمولة على إحدى الشاحنتين.

وأوضح أنه بعد الكشف والمعاينة، عثر على 520 ألف قرص ضمن الإرسالية، وذلك بعد تغليف الأقراص وإخفائها بطريقة فنية داخل صناديق التفاح.

وأضاف الزهراني: "كما أحبط الجمرك محاولة تهريب كمية أخرى من أقراص الكبتاغون بلغت 884 ألف قرص، كانت مخبأة في إرسالية عبارة عن حلوى وكاسترد، حيث تم إخفاء الكمية في علب الكاسترد وإغلاقها بطريقة فنية مصنعية، وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي".