بومبيو يرغب بالظهور على التلفزيون الايراني .. و ايران تقترح صحفية إعتقلها النظام الامريكي

جهينة نيوز

اقترحت طهران على وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إجراء مقابلة مع صحفية إيرانية سبق أن تم اعتقالها في الولايات المتحدة.

ومنذ أيام، أعرب بومبيو في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" عن رغبته في الظهور على التلفزيون الإيراني لتوضيح مواقف واشنطن إزاء النزاع بينها والجمهورية الإسلامية و ما أمساه "كشف الحقائق" للشعب الإيراني".

وردا على هذا التصريح، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن الصحفية مرضية هاشمي، وهي مذيعة برامج في قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، يمكنها أن تتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء مقابلة مع بومبيو.

وتابع ربيعي: "بإمكانه الإفصاح عما يريده، ونحن لا نتهرب من سماع الرأي الآخر".

واحتجزت الصحفية هاشمي، في يناير الماضي، لمدة عشرة أيام أثناء زيارتها للولايات المتحدة.

وشدد ربيعي على أن طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الصحفيين الإيرانيين هي "نوع من عدم الاحترام لوسائل الإعلام والحوار"

وأشار المتحدث إلى أن مقابلات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى دفعت بومبيو إلى طلب الظهور في وسائل الإعلام الإيرانية، مضيفا: "أينما تحاول أمريكا بناء جدار ووضع الحدود لشطب إيران، تعمل دبلوماسيتنا النشطة في المقابل على بناء الجسور، وينشط الدبلوماسيون الإيرانيون على بناء وحفظ العلاقة بين الرأي العام للشعب الإيراني والرأي العام العالمي".

وكالات