سطو مسلح على سيارة للمصرف العقاري بالسويداء وسلب 35 مليون ليرة منها

الأحد, 28 تموز 2019 الساعة 17:16 | مجتمع, حوادث

سطو مسلح على سيارة للمصرف العقاري بالسويداء وسلب 35 مليون ليرة منها

جهينة نيوز:

أقدم شخصان على السطو باستخدام السلاح على سيارة تابعة للمصرف العقاري في مدينة السويداء صباح اليوم وسلبا منها مبلغ 35 مليون ليرة.

وأوضح مصدر في قيادة شرطة المحافظة لسانا أن شخصين يستقلان سيارة بيك آب بدون لوحات اعترضا سيارة تابعة للمصرف العقاري بالقرب من ساحة الشعلة بمدينة السويداء وأقدما على سلب كيس مالي من السيارة فيه مبلغ 35 مليون ليرة ولاذا بالفرار بعد أن أطلقا النارعلى عجلتها الأمامية.

وأشار المصدر إلى أن التحريات جارية لمعرفة الفاعلين وملاحقتهما والقبض عليهما لتقديمهما إلى العدالة.


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