قصي خولي يعلق الآمال على "ماكو" لتبييض صفحة الخديوي

جهينة-خاص

باتت منصّة (إنستغرام) الوسيلة الرئيسية لإعلان النجم السوري قصي خولي عن أخباره الشخصية والمهنية، فبعد أن صدم جمهوره بنشره صورة ليده مع يد ابنه "العميد جونيور"، في إقرار منه على زواجه وإنجابه، كما نشر نجم مسلسل "غزلان في غابة الذئاب" (فؤاد حميرة ورشا شربتجي) مؤخراُ على نفس المنصّة خبر عن مشاركته بفيلم مصري بعنوان "ماكو – mako" (كتابة أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي).

الحكاية مستوحاة من قصة العبّارة "سالم اكسبريس" الشهيرة، وتدور حول رحلة مثيرة لـ ثمانية أفراد تحت مياه البحر الأحمر العميقة وتداخل الذكريات لركاب العبّارة في هذا المكان.

يشارك خولي في بطولة الفيلم إلى جانب الممثل التركي المعروف مراد يلدريم والأردني منذر رياحنة، إضافة لنجوم مصريين آخرين.

قصي لا يملك سجل لامع في مصر، فتجربته الوحيدة هناك "سرايا عابدين" (كتابة هبة مشاري حمّادة وإخراج عمرو عرفة) لم تحقق المرجو منها بالنسبة للإنتاج الضخم والتواجد الكثيف لنجوم الصفّ الأول، والآمال معلّقة على نجاح تجربته السينمائية علّها تبيّض صفحة الخديوي في "المحروسة".