كريم عبدالعزيز ينفجر في وجه معجب بسبب صورة سيلفي

جهينة نيوز

فقد النجم المصري كريم عبد العزيز أعصابه فور خروجه من عزاء والدة الفنانة يسرا، وذلك بسبب معجب طلب التقاط صورة "سيلفي" معه، ليتحول نجم الكوميديا وصاحب الروح المرحة إلى شخص غاضب وينهال بالصراخ على الشاب بهدف إيصال فكرة ضرورة احترام المكان والزمان، قائلاً له "احنا في عزاء، عيب يا ابني، في حاجة اسمها عزاء". على صعيد آخر اتفق كريم عبدالعزيز وأحمد عز على بطولة فيلم سينمائي معا ليلتقيا لاول مرة سينمائيا بعد بطولة إعلان مصري عرض رمضان قبل الفائت كما يُعرض حاليا فيلم "الفيل الأزرق 2" للفنان كريم عبد العزيز بعد مرور 5 سنوات على أحداث الجزء الأول، وهو من بطولته إلى جانب كل من هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا وغيرهم، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.