فراس معلا يعلن استعداده للمشاركة في بطولة العالم عن فئة الماسترز الشهر القادم

جهينة- عبدالهادي الدعاس

عقدت شركة "سيرتيل" مؤتمراً صحفياً جمع بطلا السباحة السورية على مستوى العالم همام وفراس معلا ورئيس لجنة الصحافة الرياضية إياد ناصر ونائب رئيس اتحاد الصحفيين مصطفى المقداد والمنسق الإعلامي لـ بروجيم معلا إياد عساف، وذلك حول مشاركة السباح "فراس معلا" في بطولة العالم للمسافات الطويلة لفئة الماسترز (3 كلم) في كوريا الجنوبية 2019 والتي ستقام الشهر القادم.

فراس معلا أوضح في تصريح خاص لـ "جهينة"، عن استعداده الكامل للمشاركة في البطولة من خلال اتباعه لنظام غذائي وتدريبات قاسية من اجل تحقيق إحدى الميداليات الثلاثة في البطولة، حيث قام بتجربتين حقق من خلالهم مسافة ثلاثة كيلومترات قدره 36 دقيقة و58 ثانية وفي التجربة الثانية 36 دقيقة و28 ثانية.

وأشار فراس، إلى أن بطولة العالم ليست كمثلها من البطولات السابقة لأنها تحتوي على منافسين أقوياء ما يجعل التحضيرات لها أصعب، من أجل رفع أسم سورية عالية في المحافل الدولية.

وقد أحرز معلا في آخر انجازاته ذهبيتي البطولة العربية والدولية في تونس التي أقيمت في أيار 2019

من جانبه بين "همام معلا"، أن المؤتمر يأتي مساندة لتشجيع السباح فراس في البطولة القادمة، بالإضافة لدعمهم الدائم من قبل شركة بروجيم معلا لكافة الرياضين القادرين على تحقيق إنجازات تليق باسم سورية.

النجمة "ديمة قندلفت" أثناء تواجدها في المؤتمر، أكدت لـ "جهينة" عن دعمها الدائم للرياضة كون الفن والرياضة في خط واحد، ولفتت أنها تتشرف بأن تكون أحد المعنيين بالجانب الرياضي كونها تعتبر نفسها نصف رياضية على حسب تعبيرها، متمنيةً لفراس الحصول على أحد الميداليات لتقديمها هدية للشعب السوري.

"علاء سلمور" رئيس قسم الإعلام في شركة سيريتل، أكد أن الشركة ستكون الداعم الأول لكل الطاقات والقدرات السورية بمختلف مجالاتها، وأن مسؤوليتهم تجاه الرياضة والرياضيين ستبقى قائمة لانهم قادرين على تحقيق الفوز، مشيراً إلى استعدادهم الدائم في تكريس الرياضة كثقافة في المجتمع بكل فئاته للحصول على مزيد من النجاحات والتكريمات في المحافل الدولية التي تليق باسم سورية وليبقى علمها مرفوع عالياً.

"فراس المرادي" مدير وحدة الترويج والعلامة التجارية في شركة سيريتل، بين عن فخره في طليعة الداعمين للرياضة والرياضيين السوريين، آملاً أن يحقق البطل فراس معلا في البطولة القادمة الجائزة الذهبية لتحقيق فوز جديد يخط بتاريخ المجد الرياضي السوري المشرق.