ربح مليون دولار والسبب كلبه المدلل

جهينة نيوز

لقي رجل من ولاية نورث كارولينا حظه السعيد بطريق عودته من إيصال كلبه المدلل على بيت شقيقته الامر الذي كان سببا في حصوله على جائزة بقيمة مليون دولار

ويقول مويسيس دوارتي من مدينة هندرسون، إن توصيل الكلب إلى منزل شقيقته في دورهام، كان السبب في شرائه بطاقة يانصيب غيرت حياته، وفقًا ليانصيب قرية نورث كارولينا التعليمية.

وأضاف دوارتي "إنه كلبي الذي تبلغ قيمته مليون دولار. لم أكن لأتوقف أبداً لشراء تذكرة اليانصيب لولاه".

وذكر دوارتي أنه بعد أن أوصل كلبه إلى منزل شقيقته، توقف عند متجر "باي كويك فود مارت"، واشترى بطاقة يانصيب بقيمة 10 دولار. وعندما عاد إلى منزله وكشط البطاقة، اكتشف أنه ربح مليون دولار.

وقال دوارتي "لم أصدق عيني عندما اكتشفت أنني ربحت هذه الجائزة، وتابعت النظر إليها مراراً وتكراراً".