عمل سينمائي يجمع أحمد عز وكريم عبدالعزيز للمرة الاولى

جهينة نيوز

اتفق كل من الممثلين كريم عبدالعزيز وأحمد عز على تقديم عمل سينمائي يجمع بينهما بعنوان "1919"، ومن المقرر أن تنتجه شركة "سينرجي".

العمل المنتظر، يجمع النجمين سينمائياً للمرة الأولى، حيث ظهرا معاً في إعلان تابع لشركة اتصالات، تم عرضه في رمضان قبل الماضي.

يُذكر أن كريم عبدالعزيز ينافس أحمد عز في موسم عيد الأضحى بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذي عرض خلال الساعات الماضية، ويجمع بينه وإياد نصار، وهند صبري، ونيللي كريم، وهو من كتابة أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

كما يُعرض للفنان أحمد عز فيلم "ولاد رزق 2... عودة أسود الأرض" الذي يشارك في بطولته إياد نصار، وعمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، من كتابة صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.