عالجْ أوجاع الظهر بهذه التمارين الرياضية

جهينة نيوز

تنجم أوجاع الظهر عن وضعيات جلوس ووقوف خاطئة عند ممارسة الفرد لنشاطاته اليومية، إضافة إلى أنّ حمل الأوزان الثقيلة بطريقة خاطئة أو بعمر صغير يؤدي إلى ظهور هذه الأوجاع. وتعدّ الرياضة أحد الحلول لعلاج هذه المشكلة الصحية التي تعاني منها غالبية الأشخاص.

في هذا الصدد، حددت المدربة الرياضية هيلدا الحمّال صالحة في حديث مع "النهار" أسباب ظهور أوجاع الظهر وطرق علاج كل مشكلة.

- ديسك الظهر

إنّ الانحناء المبالغ فيه للجسم الذي يرتبط بالحوض في أسفل العامود الفقري قد يؤدي فيما بعد إلى ديسك الظهر، حيث تظهر أعراضه من خلال أوجاع في أسفل الظهر. وتكمن طرق علاج هذا العارض الصحي عبر تقوية عضلات الظهر والمعدة والأرجل وصولاً للركبة لأنّها موازية لعضلات الظهر. ومن خلال هذه التمارين:

- تمارين "السترتشينغ" لعضلات الورك وعضلات أسفل الظهر والمعدة وعضلات الفخدين الخلفيين لأنها تمتد إلى الركبة ما يسّهل الحركة على الشخص.

- التركيز على وضعية الظهر الجالس (Natural Posture Straight) خلال ممارسة الأنشطة اليومية.

الحردبة

تلاحظ مشكلة الحردية أكثر عند كبار السن، وقد تظهر عند صغار السن في حال كانوا يحملون أوزاناً ثقيلة كحقيبة المدرسة.

في هذه الحالة، يجب ممارسة التمارين الرياضية التالية:

- التمارين التي تقوّي عضلات الظهر العلوي (trapezius muscles Rhonboids)

- تمارين السترتشينع الممتدة من عضلات الرقبة scapular prostractors)) إلى الأكتاف (Arterior deltoid ) والعمود الفقري ((stetch the abdominal.

Scoliosis

إنّ Scoliosis هو انحناء أو انعواج في جانب العمود الفقري على شكل حرف "S". وينجم عن خلل في عضلات الجانبين الأيمن والأيسر في الجسم، وقد يكون نتيجة لساق أقصر من أخرى، أو تشنجات على جانب واحد من عضلات العمود الفقري الناتج عن الشدّ من الجانب الواحد.

وتعود أسباب هذه المشكلة الصحية إلى:

أولاً- أسباب خلقية قد تعالج من خلال العملية الجراحية.

ثانياً- أسباب مكتسبة تعالج بالتمارين وتدريبات التمديد.

اتّبع هذه النصيحة!

نصحَت حمّال الأشخاص الذين يعانون من أوجاع في الظهر نتيجة جلوسهم لمدة تتجاوز 40 دقيقة دون التحرك، أو وقوفهم لمدة طويلة، إلى تمديد عضلات الظهر برفق عند وقوفهم إضافة إلى تمديد عضلات الفخد، لأنّ معظم أوجاع الظهر قد تحدث نتيجة تشنج في عضلات الأفخاد وعضلات المؤخرة .

أما عن عملية السترتشينغ: فشددت على ضرورة ممارستها بعد تمارين إحماء العضلات وتمرينها بالطريقة الصحيحة. لذا، أكّدت على الاستعانة بمدرب رياضي مختص للتعامل مع هذه الحالات الذي سبق ذكرها للحصول على نتائج صحية.