كوريا الشمالية تطلق سراح السفينة الروسية "سيانخايلين-8"

جهينة نيوز

أعلنت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن بيونغ يانغ أطلقت سراح السفينة الروسية "سيانخايلين-8"، التابعة لـ "شركة الصيد الشمالية الشرقية".

وقالت السفارة في بيان نقلته سبوتنيك: "نتيجة عمل وزارة الخارجية الروسية المنسق، تم الإفراج يوم 27 يوليو/تموز عن سفية "سيانخايلين-8".

ووفقا لبيونغ يانغ، قامت السفينة الروسية "سيانخايلين-8" التابعة لـ "شركة الصيد الشمالية الشرقية" يوم 17 يوليو/تموز، في تمام الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي (10:30 بتوقيت موسكو)، بالدخول إلى المياه الإقليمية الكورية الشمالية بعمق 30 كيلومترا رافعة العلم الكوري الجنوبي.

وقام حرس الحدود في كوريا الشمالية باحتجاز السفينة. ووفقا لسلطات بيونغ يانغ اعترف قبطان السفينة بحقيقة دخولهم المياه الإقليمية للبلاد.