109695 طالباً بامتحان الدورة التكميلية للشهادة الثانوية اليوم

جهينة نيوز

توجه اليوم ما يقارب/ 109695 / طالباً وطالبة لأداء امتحاناتهم في الدورة التكميلية للشهادة الثانوية بمختلف فروعها يتوزعون على /693/ مركزاً.

مدير الامتحانات بوزارة التربية يونس فاتي أوضح نقلا عن صحيفة الثورة أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حسن سير الامتحانات، من حيث توزيع المراقبين ورؤساء المراكز وأمناء السر، كما تم توزيع عدد كاف من المندوبين والمشرفين على العملية الامتحانية على مختلف المحافظات.

ودعا الطلبة إلى الاعتماد على الذات، وعدم الاهتمام بالتوقعات، والنماذج المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تشتت الذهن وتهدر الوقت، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.