109695 طالباً بامتحان الدورة التكميلية للشهادة الثانوية اليوم

الأحد, 28 تموز 2019 الساعة 09:34 | شؤون محلية, تعليم

109695 طالباً بامتحان الدورة التكميلية للشهادة الثانوية اليوم

جهينة نيوز

توجه اليوم ما يقارب/ 109695 / طالباً وطالبة لأداء امتحاناتهم في الدورة التكميلية للشهادة الثانوية بمختلف فروعها يتوزعون على /693/ مركزاً.

مدير الامتحانات بوزارة التربية يونس فاتي أوضح نقلا عن صحيفة الثورة أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حسن سير الامتحانات، من حيث توزيع المراقبين ورؤساء المراكز وأمناء السر، كما تم توزيع عدد كاف من المندوبين والمشرفين على العملية الامتحانية على مختلف المحافظات.

ودعا الطلبة إلى الاعتماد على الذات، وعدم الاهتمام بالتوقعات، والنماذج المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تشتت الذهن وتهدر الوقت، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا