أبراج الأحد 28 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز_خاص

مولود ٢٨/ ٧: شخص يملك نظرة شاملة، صاحب رؤية لديه مهمة بحياته تتلخص بنقل الجمال والإلهام لحياة الآخرين، شخصية فلسفية وروحانية منذ سنين حياته الاولى، داعم للسعي والبحث عن معنى الحياة، بحاجة لاكتشاف العالم، بحاجة للشعور بالراحة، يحب السفر ويوسع مجال ادراكه، ينجذب لمسارات غير مطروقة ولا تزعجه الاشياء المختلفة، مشاريع، تفكير، حركة، سنة ناشطة يعتمد فيها التفكير على النفس، كما ان فيخا انتقال من مسكن او مقر عمل يفيض فيه الافكار بسهولة وتعلو الطاقة مع العمل، احتمالات جديدة تفتح نحو المستقبل، ارتباط جيد للبعض، سنة فيها تعاطف ايجابي لكن توخى الحذر على الصعيد الصحي، انتبه للقلب والضهف الجسدي

الحمل: نهارك كله حركة، تبحث حتى تتحرر من قيود، نهار يساعدك على توجه جديد وموقف تأخذه من محيطك مما يدل على انك بفترة صاخبة، تفكر بسفرة قصيرة، انتبه قد تكون الامور غير موضوعية، للبعض تلبية دعوة اجتماعية، تعمل لقاء مهم، تنقلات ممتعة وعلاقات تؤدي الى حركة نهار.

الثور: ركز على الاهتمامات المالية، تحصل على فرصة مالية على الطريق، تحتاج للكثير من الجهود لذلك، تسعى لخبرية حتى تلتقط فرصة، او فرصة نجاح معنوية، تقف بالمرصاد لك، انتبه لا تفتح المجال للمغرضين، تصرف بتكتم حتى تنهي اعمالك، خبر سار ويوم ناجح قادر على التقدم

الجوزاء: شعرت بالتحسن أمس، تزداد رغبتك بمتابعة اعمالك العالقة وتشعر بحيوية اجتماعية، تتألق بين الاصدقاء وتصلح بعض الاخطاء حتى تتصاعد شعبيتك، تعزز الاتصال بالاخرين، اكبر طاقة ممكنة، تستطيع تغيير شيء بمظهرك الخارجي

السرطان: تشعر بضغط عام وتأثيرات تجعلك ضعيف الطاقة، لا تماشي أشخاص منغلقين، حاول التحدث اكثر مما تسمع، امر من الماضي يطرأ ويعكر صفو حياتك وتقع في مازق عاطفي، عرقلات وتتباكى وتستسلم للاحباط، ظرف صعب، اطلب الهدوء لتقلب صفحة، انتظر حتى يصل القمر لبرجك

الأسد: نهارك يحمل لك تحديات على صعيد العمل، دعوات مرغوبة، شيء منتظر وغير منتظر، رغبة باكتشاف وجوه جديدة، تعطي البعض منها اهمية، احتمال تلعب ورقة مصالحة، نهار مدعوم ومميز ويحمل لك مهمة جديدة توكل اليك، تشعر بتقدير الاصدقاء، شللية وطاقة

العذراء: نهارك يحمل لك تحديات على صعيد عمل، ركز على علاقاتك مع المسؤولين عنك، انتبه لا تصدق وعود ولا تتكل على المعلومات، لا تاخذ قرار، احتمال انتقادات، كن نفسك بدون قناع، اثبت جدارتك في العمل، خطط بحماس، عمل كثير، لا تنفعل وتتوتر من الاخرين

الميزان: تعيش اوقات مميزة، جميع قضايا نهارك، تجارة ومال، تسجل بداية جديدة، تسمع اخبار من بعيد، او تسمغ بعرض عمل يكون لك نصيب به، كلامك من فضة استغل هذا الوقت لصالحك، تمضي ورقة قانون، تتحرر من قيود مفروضة، مسؤولياتك للحركة والاتصالات، تستقبل زوار او تودع زوار، انتبه من قيادة سيارة داخل المدن

العقرب: مشغول بإعادة تنظيم الامور المالية، اتبع برنامج يضمن لك سير جميع مهامك، تشعر على نفسك بالتغيير في تعويض او سداد ديون او برنامج ادخار او جمعية، الحلول ضمن الاطر الممتازة دون ان تسحب البساط من تحت اقدام الاخرين، ابتعد عن الاشياء الغامضة، احتمال يزيد الوهم عندك، انتبه من مخالفة سير، مشغول بفرص مالية واستحقاقات وفواتير او قصة استشفائية

القوس: تركز على الشراكة، القمر ببيت شراكتك، لا ترمي الانتقادات بصورة عشوائية، لطف الجو، يخبئ لك هذا النهار جدالات او عرقلات او تأخذ وتعطي، تسلح بالأمل، خفف حساسية، يوم مناسب للعلاقات الزوجية والانسجام العائلي، لا تغلق الباب خلفك بسرعة، احتمال تعصيب

الجدي: حاول ان تصحو باكرا لان نهارك يبدأ بتراكم العمل عليك، ويبدأ تراجع العمل لذلك لا تؤجل ولا تماطل ولا تغفل عن المواضيع التي تحبها، رتب نشاطاتك المختلفة على وجه الخصوص، اوقات تطلب فيها عون الاخرين، تجنب السهر والارهاق وانتبه لصحتك، لا احد ياخذ العمل عنك لان نهارك متعب.

الدلو: نهار جميل لتخرج من المنزل وتلتقي بالأحبة.ظ تسمع كلمة رائعة، تستفيد من اخبار محلية تروق لك، استعد لنبأ يسعدك ويقلب حياتك راسا على عقب، اعمال جديدة تطرق بابك، تزول بعض الغيوم التي تعكر حياتك، تعمل لقاءات مسلية ومميزة مع الاولاد، للبعض اهتمام بجمالية البيت، خبر يخص اولاد او زوار مع اولاد، نهار للمغامرة بكل شيء

الحوت: نهارك فيه تركيز على القضايا العائلية المنزلية، اعطال تطرأ فجأة تسبب لك الازعاج، لا تلقي اللوم على أحد حتى لا تصطدم بمواقف متشددة، لا تتفاجأ بوقوف اشخاص مقربين وراء ما يصادفك من عراقيل، تضطر اتخاذ قرار يدخلك في دوامة، تفهم الوضع وحاول قطع الطريق لاي محاولة فاشلة، حاول عمل جو حميمي داخل عائلتك، انشغال وتعب.